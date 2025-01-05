Умер прототип Осла из «Шрэка»

Собеседница издания также рассказала, что Перри наиболее известен тем, что послужил источником вдохновения для Осла — персонажа, озвученного актером Эдди Мерфи в «Шрэке». Киратли сказала, что один из аниматоров Шрэка жил недалеко от парка Бол, и супруга аниматора направила его на пастбище для ослов. Он позже привез команду коллег в парк, чтобы провести несколько часов с Перри.