Николас Кейдж — одна из самых ярких и противоречивых звезд Голливуда, чей карьерный путь полон неожиданных поворотов. Актер продолжает удивлять нас нестандартным выбором ролей, раскрывая новые грани своего таланта. Расскажем о пяти его выдающихся проектах.
«Мэнди» (2018)
Психоделический хоррор-боевик Паноса Косматоса «Мэнди», вышедший в 2018 году, запомнился публике стильной картинкой, жестким экшеном и экспрессивной игрой Николаса Кейджа. Его персонаж — Ред Миллер, дровосек, тихо и мирно живущий со своей любимой женщиной Мэнди Блум (Андреа Райзборо) где-то на северо-западе США. Идиллию нарушает банда сектантов во главе с таинственным лидером Джеремайей Сэндом (Лайнас Роуч), которая похищает девушку. Отчаявшийся Ред встает на путь жестокой мести — так начинается его безумное путешествие по сюрреалистическому миру Косматоса, наполненному демоническими байкерами и кровавыми схватками в неоновой эстетике 1980-х.
Главным достоинством картины стала игра Кейджа. Самая запоминающаяся сцена ленты — та, в которой герой Николаса, испытывая катарсис, в слезах и ярости опустошает бутылку виски и неистово кричит.
«Свинья» (2021)
В противовес «Мэнди» Кейдж снялся в драме «Свинья», переворачивая привычный сюжет о мести в трогательную историю о любви и ее утрате. Роб Фелд в исполнении Кейджа — бывший шеф-повар, ныне отшельник, живет в лесах Орегона со своей любимой свиньей, вместе с которой они добывают трюфели. Однажды животное похищают, и чтобы отыскать его, Роб вынужден вернуться в Портленд, с которым его связывает давно забытое прошлое.
Образ Николаса здесь выделяется сдержанностью, а вместо ярких и эмоциональных всплесков зрители видят героя, за которого говорят его движения и взгляды. Вместо агонии, ярости и кровавой мести — сострадание, смирение и прощение. Сам актер не раз называл «Свинью» своим лучшим фильмом в карьере.
«Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022)
В сатирической комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» актер сыграл самого себя. По сюжету Николас Кейдж, переживающий карьерный кризис и проблемы в семье, принимает предложение посетить день рождения своего фаната, мексиканского миллиардера Хави (Педро Паскаль), за крупный гонорар. Внезапно роуд-муви оборачивается шпионским фарсом: артиста вербуют агенты ЦРУ, чтобы расследовать подозрительную деятельность Хави. Оказывается, фанат Ника — наркобарон.
Лента наполнена отсылками к фильмографии Кейджа. Герои обсуждают его культовые роли, появляются сцены из старых фильмов актера. А в некоторых эпизодах можно увидеть даже CGI-версию Николаса 90-х — Кейдж высмеивает восприятие себя как «легенды, угасающей под грузом былой славы». Фильм сочетает комедию, экшн и драму, позволяя зрителю увидеть Кейджа с новой стороны.
«Герой наших снов» (2023)
Черная комедия выделяется не только необычным сюжетом, но и возможностью увидеть актера в новом, занимательном амплуа. Главный герой в исполнении Николаса — профессор-неудачник Пол Мэттьюс, не сумевший добиться в жизни ничего стоящего. Его жизнь кардинально меняется, когда он внезапно становится звездой: миллионы людей по всему миру начинают видеть Пола в своих снах. Сначала популярность приносит герою внимание рекламодателей, медиа и поклонников. Однако с безобидными сюжетами сновидцам приходят и кошмары, и внезапная слава оборачивается ужасом: Мэттьюс теряет работу, друзей, а его семья сталкивается с травлей.
«Герой наших снов» — тонкая сатира на тему коллективного бессознательного. Персонаж Кейджа балансирует между комичным и трагичным, вызывая у зрителей то смех, то сочувствие. Фильм показывает, как быстро современное общество может создать кумира и так же низвергнуть его с пьедестала.
«Собиратель душ» (2024)
Одним из последних появлений Кейджа на киноэкранах стал кассовый хоррор «Собиратель душ». Картину снял Осгуд Перкинс, известный по другим картинам в жанре ужасов «Февраль» и «Гензель и Гретель». В центре сюжета агент ФБР Ли Харкер (Майка Монро), которая расследует серию убийств, совершаемых загадочным и неуловимым маньяком по прозвищу Длинноногий (Николас Кейдж).
Режиссеру удалось создать на экране мир, где тьма буквально просачивается сквозь экран. Неуютные локации — от пустынных полей до психиатрических больниц — усиливают ощущение приближающегося ужаса. Каждая деталь, будь то паутина на стенах или приглушенный свет, работает на создание тревожной атмосферы.
Роль Длинноногого стала для Николаса новым экспериментом. Его персонаж появляется всего в паре-тройке сцен за весь фильм, но его постоянное присутствие все равно ощущается. Загримированный до неузнаваемости актер практически не использует мимику, но умудряется пугать пластикой и голосом.
По словам Кейджа, во время подготовки к роли он вдохновлялся персонажем из картины «Джульетта и духи» Федерико Феллини и собственными воспоминаниями о матери. Что тут добавить, Ник Кейдж вновь доказал, что способен удивлять нас.