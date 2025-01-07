Черная комедия выделяется не только необычным сюжетом, но и возможностью увидеть актера в новом, занимательном амплуа. Главный герой в исполнении Николаса — профессор-неудачник Пол Мэттьюс, не сумевший добиться в жизни ничего стоящего. Его жизнь кардинально меняется, когда он внезапно становится звездой: миллионы людей по всему миру начинают видеть Пола в своих снах. Сначала популярность приносит герою внимание рекламодателей, медиа и поклонников. Однако с безобидными сюжетами сновидцам приходят и кошмары, и внезапная слава оборачивается ужасом: Мэттьюс теряет работу, друзей, а его семья сталкивается с травлей.