Скончался актер Театра им. Гоголя Александр Зотов

Александр Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве и завершил обучение в ГИТИСе в 1982 году. С 1970 года он работал в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского», а в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя служил с 2021 года.