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Скончался актер Театра им. Гоголя Александр Зотов

Актер Театра им. Гоголя Александр Зотов умер в возрасте 69 лет
Александр Зотов
Александр ЗотовИсточник: PersonaStars

Актер Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов скончался на 70-м году жизни 3 января. Об этом говорится на официальном сайте театра.

«С глубокой печалью сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов», — говорится в сообщении.

Коллеги отметили, что внезапная утрата артиста стала большой потерей для театра.

«Выражаем искренние соболезнования его близким, друзьям и коллегам», — добавлено в публикации.

Александр Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве и завершил обучение в ГИТИСе в 1982 году. С 1970 года он работал в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского», а в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя служил с 2021 года.

Также 4 января в возрасте 72 лет скончался Станислав Дубков, актер, заслуженный работник культуры России, член Союза театральных деятелей РФ и бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин».