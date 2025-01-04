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Умерла актриса из фильма «Табор уходит в небо» Алена Бузылева

Актрисе было 56 лет
Кадр из фильма «Табор уходит в небо»
Кадр из фильма «Табор уходит в небо»

В сети сообщают о смерти советской и российской актрисы Алены Бузылевой, которая сыграла в фильме «Табор уходит в небо» маленькую цыганку, ей было 56 лет.

Уточняется, что скончалась артистка 31 декабря. Причины смерти не называются.

Бузылева родилась в 1968 году в династии цыганских артистов. Ее отец и брат работали на «Мосфильме».

Она сыграла в картинах: «Возвращение Будулая», «Все это было, было, было…», «Официант с золотым подносом», «Предсказание». В фильме «Табор уходит в небо» Бузылева исполнила песню «Нанэ цоха, нанэ гад» — «Юбки нет, рубашки нет».