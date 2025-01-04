Умерла актриса из фильма «Табор уходит в небо» Алена Бузылева

В сети сообщают о смерти советской и российской актрисы Алены Бузылевой, которая сыграла в фильме «Табор уходит в небо» маленькую цыганку, ей было 56 лет.
Уточняется, что скончалась артистка 31 декабря. Причины смерти не называются.
Бузылева родилась в 1968 году в династии цыганских артистов. Ее отец и брат работали на «Мосфильме».
Она сыграла в картинах: «Возвращение Будулая», «Все это было, было, было…», «Официант с золотым подносом», «Предсказание». В фильме «Табор уходит в небо» Бузылева исполнила песню «Нанэ цоха, нанэ гад» — «Юбки нет, рубашки нет».