Умер актер и бывший директор театра «Арлекин» Станислав Дубков

Дубков родился в 1952 году в Омске. В 1975 году выпустился из Иркутского театрального училища. В 1993-м окончил Свердловский государственный театральный институт. В 1975–1989 годах служил в Омском театре кукол. С 1989 по 1996 годы занимал должность заместителя художественного руководителя этого театра кукол. Дубков возглавлял театр «Арлекин» с 1996 по 2018 годы.