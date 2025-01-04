В РФ снимут полнометражный фильм-сказку «Щелкунчик»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российская продюсерская и прокатная компания «Централ партнершип» и компания «Кинослово» начали подготовку нового фильма-сказки «Щелкунчик».
Режиссером картины станет Феликс Умаров, снявший «Пророк. История Александра Пушкина» и сериал «Домашнее поле».
«"Централ партнершип" совместно с компанией "Кинослово" приступили к подготовке масштабной картины "Щелкунчик". Режиссер — Феликс Умаров», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Централ партнершип».
Ранее компании «Кинослово» и «Централ партнершип» выпустили кинокартину «Волшебник изумрудного города». Фэнтези-блокбастер Игоря Волошина собрал в российском прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.