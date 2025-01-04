В РФ снимут полнометражный фильм-сказку «Щелкунчик»

Ранее компании «Кинослово» и «Централ партнершип» выпустили кинокартину «Волшебник изумрудного города». Фэнтези-блокбастер Игоря Волошина собрал в российском прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.