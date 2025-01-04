В Альбукерке продают дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие»

В Альбукерке выставили на продажу дом из сериала «Во все тяжкие», в котором проживал главный герой шоу Уолтер Уайт. Об этом сообщает Independent. Американка Джоанна Кинтана, чьей семье принадлежит дом, решила продать недвижимость после того, как не стало ее родителей.