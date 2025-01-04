Звезда «Эйфории» выложила фото в бикини

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини продемонстрировала фигуру в бикини. Актриса разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
27-летняя Суини проводит новогодние праздники, катаясь на гидроцикле на озере. Актриса позировала перед камерой в крошечном бикини шоколадного оттенка, которое дополнила черными солнцезащитными очками и браслетом. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.
В декабре фотографы засняли Сидни Суини, когда она отдыхала в своем особняке во Флорида-Кис. Актриса загорала в лиловом бикини и черных солнцезащитных очках. После этого в сети стали критиковать фигуру артистки. В ответ на оскорбления Суини выложила видео, где показала, как тренируется в зале. Актриса набрала вес к байопику о боксерше Кристи Мартин, в котором сыграла главную роль.
Позже актриса опубликовала фото, где была запечатлена в расстегнутом коричневом кардигане, темно-синих джинсах и белых кроссовках. Суини держала в руках сумку бренда Miu Miu. Звезда «Эйфории» стояла с распущенными волосами на балконе.