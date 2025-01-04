Звезда «Эйфории» выложила фото в бикини

В декабре фотографы засняли Сидни Суини, когда она отдыхала в своем особняке во Флорида-Кис. Актриса загорала в лиловом бикини и черных солнцезащитных очках. После этого в сети стали критиковать фигуру артистки. В ответ на оскорбления Суини выложила видео, где показала, как тренируется в зале. Актриса набрала вес к байопику о боксерше Кристи Мартин, в котором сыграла главную роль.