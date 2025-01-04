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Звезда «Эйфории» выложила фото в бикини

Актриса Сидни Суини снялась в бикини на гидроцикле
Сидни Суини, фото: соцсети
Сидни Суини, фото: соцсети

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини продемонстрировала фигуру в бикини. Актриса разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя Суини проводит новогодние праздники, катаясь на гидроцикле на озере. Актриса позировала перед камерой в крошечном бикини шоколадного оттенка, которое дополнила черными солнцезащитными очками и браслетом. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.

В декабре фотографы засняли Сидни Суини, когда она отдыхала в своем особняке во Флорида-Кис. Актриса загорала в лиловом бикини и черных солнцезащитных очках. После этого в сети стали критиковать фигуру артистки. В ответ на оскорбления Суини выложила видео, где показала, как тренируется в зале. Актриса набрала вес к байопику о боксерше Кристи Мартин, в котором сыграла главную роль.

Позже актриса опубликовала фото, где была запечатлена в расстегнутом коричневом кардигане, темно-синих джинсах и белых кроссовках. Суини держала в руках сумку бренда Miu Miu. Звезда «Эйфории» стояла с распущенными волосами на балконе.