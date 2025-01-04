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57-летняя Николь Кидман показала фигуру в белье и чулках

Актриса Николь Кидман снялась в трусах и чулках
Николь Кидман, фото: Mert Alas and Marcus Piggott
Николь Кидман, фото: Mert Alas and Marcus Piggott

Голливудская актриса Николь Кидман продемонстрировала фигуру в белье и чулках. Издание W Magazine опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя Николь Кидман стала одной из героинь нового выпуска журнала. На обложке актриса предстала в черном свитере, кружевных трусах, поясе и чулках. Она также надела массивное колье. Визажисты сделали знаменитости макияж с тенями и помадой, а стилисты уложили волосы.

Для W Magazine также снялись Анджелина Джоли, Зендая, Деми Мур, Ариана Гранде, Селена Гомес и другие знаменитости.

Недавно Николь Кидман подловили на пляже в Сиднее. Актриса проводила время с мужем Китом Урбаном и дочерью Фейт Маргарет. Знаменитость была одета в обтягивающий черный костюм для серфинга. Артистка купалась с распущенными волосами.

Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У пары двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом.