Селена Гомес в бюстгальтере и колготках снялась в откровенной позе

32-летняя Гомес появилась на одной из обложек нового выпуска журнала. Певица позировала перед камерой в розовом атласном бюстгальтере, черных трусах, колготках и черном пальто с меховым воротником. Поп-исполнительница дополнила образ коричневым ремнем и золотым колье. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с темными тенями и розовой помадой. Актриса сидела на диване, раздвинув ноги.