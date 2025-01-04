Певица и актриса Селена Гомес в бюстгальтере и колготках снялась в откровенной позе для журнала W Magazine. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
32-летняя Гомес появилась на одной из обложек нового выпуска журнала. Певица позировала перед камерой в розовом атласном бюстгальтере, черных трусах, колготках и черном пальто с меховым воротником. Поп-исполнительница дополнила образ коричневым ремнем и золотым колье. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с темными тенями и розовой помадой. Актриса сидела на диване, раздвинув ноги.
Для нового выпуска W Magazine также снялись Зендая, Николь Кидман, Ариана Гранде, Анджелина Джоли, Деми Мур и другие звезды.
12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Она выложила в соцсетях фото с кольцом, которое ей подарил возлюбленный. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».
В декабре 2023 года Селена Гомес сообщила, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица показала фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы.