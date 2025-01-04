Назван топ-10 фильмов 2024 года

«Вильнев продуманно и скрупулезно выстраивает мир, то же самое относится и к повествованию. Все кинематографические элементы здесь на высоте: и актерская игра, и партитура, и костюмы, и операторская работа, и звуковое оформление», — отмечают журналисты.