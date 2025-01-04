62-летняя Деми Мур снялась в «голом» платье без бюстгальтера

В ноябре Деми Мур посетила мероприятие Elle Women In Hollywood в Лос-Анджелесе. Она была одета в макси-платье в пайетках с эффектом омбре. Знаменитость дополнила его босоножками на каблуках, серьгами и кольцами. Стилисты уложили артистке волосы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, сияющими золотыми тенями и розовой помадой.