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62-летняя Деми Мур снялась в «голом» платье без бюстгальтера

Актриса Деми Мур показала фигуру в прозрачном платье
Деми Мур, фото: W Magazine
Деми Мур, фото: W Magazine

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в «голом» платье без бюстгальтера. Фото опубликовано на сайте Daily Mail.

62-летняя Деми Мур появилась на одной из обложек нового выпуска журнала W Magazine. Актриса предстала перед камерой в черном спортивном топе, облегающих коротких шортах с завышенной талией и туфлях на каблуках.

Знаменитость также надела золотое массивное ожерелье. На другом фото Деми Мур позировала в колье и прозрачном платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистке уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Деми Мур, фото: W Magazine
Деми Мур, фото: W Magazine

Для издания также снялись Зендая, Николь Кидман, Ариана Гранде, Анджелина Джоли, Селена Гомес и другие звезды.

В ноябре Деми Мур посетила мероприятие Elle Women In Hollywood в Лос-Анджелесе. Она была одета в макси-платье в пайетках с эффектом омбре. Знаменитость дополнила его босоножками на каблуках, серьгами и кольцами. Стилисты уложили артистке волосы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, сияющими золотыми тенями и розовой помадой.