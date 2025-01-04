Кристина Асмус показала новогодний подарок: «Я сказала да»

Актриса Кристина Асмус показала подарок, который получила на Новый год от дочери Анастасии. Знаменитость выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Асмус рассказала, что десятилетняя дочь купила ей кольца. Актриса отметила, что девочка приобрела украшения ее любимой марки на свой гонорар от съемок.
«Я сказала да», — шутливо подписала фото знаменитость.
Кристина Асмус воспитывает дочь, которую родила от юмориста Гарика Харламова. Анастасия учится в пятом классе частной школы «Президент». Экс-супруги рассказывали, что девочка постоянно радует их успехами, и они ею очень гордятся.
Сейчас актриса состоит в отношениях с продюсером Ильей Бурецом. В конце ноября Кристину Асмус впервые засняли вместе с бойфрендом на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждает, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».
Асмус и Бурец познакомились во время работы над сериалом «Райцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее новый избранник был продюсером. Съемки проходили летом 2022 года, когда у Асмус был роман с актером Романом Евдокимовым.