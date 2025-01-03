Папарацци показали фото 55-летней Дженнифер Энистон в бикини без фотошопа

55-летняя Энистон отправилась вместе с друзьями на отдых в Кабо. Папарацци подловили актрису, когда та загорала. Знаменитость была одета в солнцезащитные очки и крошечное бикини, которое состояло из ярко-розового лифа и голубых плавок. Артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.