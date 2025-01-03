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Папарацци показали фото 55-летней Дженнифер Энистон в бикини без фотошопа

Обнародованы фото актрисы во время пляжного отдыха в Мексике
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон засняли в канун Нового года в Мексике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

55-летняя Энистон отправилась вместе с друзьями на отдых в Кабо. Папарацци подловили актрису, когда та загорала. Знаменитость была одета в солнцезащитные очки и крошечное бикини, которое состояло из ярко-розового лифа и голубых плавок. Артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.

Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон активно следит за своей фигурой. Недавно звезда сериала «Друзья» продемонстрировала поклонникам в личном блоге упражнения для стройного тела. В программе голливудской актрисы есть подъем ноги с приседанием, упражнение «Альпинист» и отжимания. Энистон отметила, что любит тренироваться утром.

До этого актриса снялась в рекламе спортивного бренда Pvolve. Дженнифер Энистон предстала перед камерой в черном боди с глубоким декольте, которое дополнила широким кожаным ремнем. Она также надела капроновые колготки и золотые серьги-кольца. Звезде сделали макияж с черными стрелками и легкую укладку.