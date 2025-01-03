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Возлюбленный Зендаи Том Холланд разделся перед камерой, показав голый торс

Голливудский актер Том Холланд принял участие в откровенной фотосессии
Том Холланд
Том ХолландИсточник: www_gazeta_ru

Голливудский актер Том Холланд разделся перед камерой для журнала Men's Health. Издание опубликовало фото на официальном сайте.

28-летний Холланд стал лицом нового выпуска журнала. На одном из кадров голливудский актер задрал серую майку, оголив торс и продемонстрировав пресс. Артист также надел синие джинсы Prada и цепочку. Он позировал на фоне машины в гараже. Автором съемки выступил кинорежиссер и фотограф Картер Смит.

Том Холланд встречается с актрисой и певицей Зендаей с 2021 года. В октябре артист едва не подрался с фанатами избранницы. Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники. Актеров начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.

В декабре сайт Life & Style со ссылкой на инсайдера сообщил, что актеры планируют узаконить свои отношения в 2025 году. Другом жениха, скорее всего, станет артист Роберт Паттинсон, с которым Тома Холланда связывают «братские отношения» уже много лет.