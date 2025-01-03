Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал более 1 млрд рублей в прокате

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал в прокате более 1 млрд за три дня с официальной даты выхода. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
В день премьеры, 1 января, кинокартина собрала более 200 млн рублей. В первый уикенд, как указано на сайте, сборы фильма превысили 900 млн рублей. Самым кассовым для сказки стало 2 января — в этот день продажи билетов составили более 300 млн рублей. Сейчас кассовые сборы фильма составляют более 1 млрд рублей, в эту сумму также входят билеты, купленные на сеансы в ближайшие дни.
Кинолента стала приквелом сказки «Последний богатырь» и рассказала предысторию событий трилогии. Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко, а главные роли исполнили Кирилл Зайцев (Финист), Сергей Лавыгин (Мелеха) и Юлия Пересильд (Баба Яга).
Ранее стало известно, что общие сборы фильма «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» также превысили 1 млрд рублей за аналогичный период времени.