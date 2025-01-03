Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на кинопремию BAFTA

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Длинный список номинантов опубликован на сайте премии.
Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором снялись Борисов и Эйдельштейн, получил девять номинаций, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий».
Россиянам предстоит побороться за премию в категории «Лучший актер второго плана». На звание «Лучшей актрисы» претендует и исполнительница главной роли Майки Мэдисон. Короткий список номинантов будет оглашен 15 января, а саму премию будут присуждать 16 февраля.
В мае 2023 года «Анора» была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля. За свою роль Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус» и, по мнению ряда критиков, может также рассчитывать на номинацию на премию «Оскар».
По сюжету, молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежелательный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).
Среди наград Борисова — три «Золотых орла» за лучшую мужскую роль в фильмах «Бык» (2020), «Калашников» (2021), «Капитан Волконогов бежал» (2022), «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в спектакле «Зойкина квартира» (2013). Фильм «Купе No6» с Борисовым получил Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году.
О премии BAFTA
Британская академия кино, позднее объединившаяся с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году, а в 1949 году впервые отметила наградами лучшие, по мнению жюри, кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждать и за лучшие телевизионные программы.
BAFTA традиционно объявляет имена лауреатов своей кинопремии между церемониями присуждения двух главных американских наград мира киноискусства: «Золотого глобуса» и «Оскара».