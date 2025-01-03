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«Мартини и пицца»: Дженнифер Энистон раскрыла секрет хорошей физической формы

Звезда сериала «Друзья» накануне 56-летия раскрыла секрет своей стройной фигуры
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Газета.Ру

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон накануне 56-летия раскрыла секрет своей хорошей физической формы. Интервью с актрисой опубликовало издание Allure.

По словам актрисы, она использует подход к здоровью и фитнесу под названием «80/20» и не подвергает себя строгим ограничениям, отказываясь только от наркотиков.

«Восемьдесят процентов здорового образа жизни, а двадцать процентов — пьешь мартини, ешь пиццу и гамбургеры и тусуешься допоздна с друзьями», — рассказала она.

Энистон уточнила, что тренируется минимум четыре раза в неделю.

«Силовые тренировки — важнее всего для женщин в возрасте от 50 лет. Когда мышцы ослабевают, а кости становятся хрупкими, вам грозит остеопороз. Падаете, ломаете бедро, и все», — предупреждает актриса.

Накануне звезда сериала «Друзья» продемонстрировала поклонникам в личном блоге упражнения для стройного тела. В программе голливудской актрисы есть подъем ноги с приседанием, упражнение «Альпинист» и отжимания. Энистон отметила, что любит тренироваться утром.