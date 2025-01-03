Режиссер «Бойцовского клуба» мог снять «Гарри Поттера»

Режиссер Дэвид Финчер признался, что мог снять серию фильмов по мотивам книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Об этом американский кинематографист рассказал в беседе с Variety.
По словам автора «Бойцовского клуба», он предупредил руководство студии Warner Bros., что не хочет снимать типичный голливудский фильм.
«Я хотел сделать нечто, больше похожее на “Уитнейл и я”. Немного мрачноватое. Но Warner Bros. хотели фильм, больше похожий на “Школьные годы Тома Брауна”», — объяснил он.
«Уитнэйл и я» (1986) — черная комедия британского кинорежиссера Брюса Робинсона о двух эксцентричных друзьях, проводящих время за городом. «Школьные годы Тома Брауна» (2005) — экранизация одноименного романа (1857) Томаса Хьюза, рассказывающая о добром мальчике, противостоящем хулигану.
Первый фильм о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень» (2001) снял американский режиссер Крис Коламбус («Один дома»).