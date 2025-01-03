«Волшебник Изумрудного города» собрал больше миллиарда рублей в прокате

Фантастический фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» российского режиссера Игоря Волошина собрал в отечественном прокате более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).