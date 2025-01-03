Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Волшебник Изумрудного города» собрал больше миллиарда рублей в прокате

Общие сборы фильма к утру 3 января составили 1,208 млрд рублей

Фантастический фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» российского режиссера Игоря Волошина собрал в отечественном прокате более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общие сборы фильма к утру 3 января составили 1,208 млрд рублей.

Фильм по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышел в прокат 1 января 2025 года, главные роли в нем сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев.

По сюжету, девочку Элли и ее пса Тотошку ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Они заводят новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва и ищут Изумрудный город, чтобы Волшебник помог им вернуться домой.

Первым российским фильмом, заработавшим в прокате свыше 1 млрд рублей, стала «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007 году. Всего в России было снято около 30 фильмов- «миллиардеров».