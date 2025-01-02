Катерина Ковальчук посмеялась над убегающим от фейерверка Гариком Харламовым

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук посмеялась над своим мужем актером Гариком Харламовым, убегающим от фейерверка. Видео с супругом она разместила в VK Видео.
Ролик актриса сделала во время загородного отдыха с мужем. Шоумен, запечатленный женой, убегает от горящей пиротехники по снегу.
«Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как Гарик убегает от горящего фейерверка», — подписала видео она.
Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы "МАМИ"» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале МУЗ-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.
Харламов и Ковальчук поженились в 2024 году. Для резидента Comedy Club брак стал третьим, а для его супруги — первым.