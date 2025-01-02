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Катерина Ковальчук посмеялась над убегающим от фейерверка Гариком Харламовым

Актриса показала, как ее супруг убегает от фейерверка

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук посмеялась над своим мужем актером Гариком Харламовым, убегающим от фейерверка. Видео с супругом она разместила в VK Видео.

Ролик актриса сделала во время загородного отдыха с мужем. Шоумен, запечатленный женой, убегает от горящей пиротехники по снегу.

«Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как Гарик убегает от горящего фейерверка», — подписала видео она.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы "МАМИ"» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале МУЗ-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

Харламов и Ковальчук поженились в 2024 году. Для резидента Comedy Club брак стал третьим, а для его супруги — первым.