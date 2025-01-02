Звезда «Универа» рассказала, какую ошибку совершила в новогоднюю ночь

Анна Хилькевич поделилась с подписчиками, что праздник ее семья отметила прекрасно. Однако одну существенную ошибку они с мужем все же совершили, и это повлекло за собой неприятные последствия. По словам звезды сериала «Универ», напрасно она позволила старшим дочерям допоздна веселиться и лечь в итоге под утро. Актриса отметила, что это негативно отразилось на нервной системе девочек и их режиме в целом.