Звезда «Универа» рассказала, какую ошибку совершила в новогоднюю ночь

Анна Хилькевич поделилась с подписчиками, что праздник ее семья отметила прекрасно. Однако одну существенную ошибку они с мужем все же совершили, и это повлекло за собой неприятные последствия. По словам звезды сериала «Универ», напрасно она позволила старшим дочерям допоздна веселиться и лечь в итоге под утро. Актриса отметила, что это негативно отразилось на нервной системе девочек и их режиме в целом.
«Второй день расхлебываем последствия позднего новогоднего засыпания старших девочек. Их нервная система совсем не предназначена для того, чтобы даже раз в год лечь спать в 3-4 утра. Наблюдаю второй день плаксивых, капризных, с трудом засыпающих вечером девочек», — пожаловалась актриса в личном Telegram-канале.
Звезда заявила, что в будущем непременно учтет ошибку и отправит дочерей в постель в более приемлемое время, чтобы не травмировать детскую психику.
«В следующем году в час ночи спать пойдут. Не нужны нам с мужем эти качели», — написала Хилькевич.