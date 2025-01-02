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Звезда «Универа» рассказала, какую ошибку совершила в новогоднюю ночь

Анна Хилькевич заявила, что в будущем непременно учтет и исправит эту ошибку
Анна Хилькевич
Анна ХилькевичИсточник: PersonaStars

Анна Хилькевич поделилась с подписчиками, что праздник ее семья отметила прекрасно. Однако одну существенную ошибку они с мужем все же совершили, и это повлекло за собой неприятные последствия. По словам звезды сериала «Универ», напрасно она позволила старшим дочерям допоздна веселиться и лечь в итоге под утро. Актриса отметила, что это негативно отразилось на нервной системе девочек и их режиме в целом.

«Второй день расхлебываем последствия позднего новогоднего засыпания старших девочек. Их нервная система совсем не предназначена для того, чтобы даже раз в год лечь спать в 3-4 утра. Наблюдаю второй день плаксивых, капризных, с трудом засыпающих вечером девочек», — пожаловалась актриса в личном Telegram-канале.

Звезда заявила, что в будущем непременно учтет ошибку и отправит дочерей в постель в более приемлемое время, чтобы не травмировать детскую психику.

«В следующем году в час ночи спать пойдут. Не нужны нам с мужем эти качели», — написала Хилькевич.