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Настасья Самбурская раскрыла, из-за чего к 2025 году растеряла всех друзей

Актриса заявила, что это «побочка» отказа от вредных привычек
Настасья Самбурская
Настасья СамбурскаяИсточник: PersonaStars

Настасья Самбурская встретила Новый год в состоянии абсолютной трезвости. Актриса несколько лет назад отказалась от алкоголя и сигарет.

«Сегодня отмечаю ровно три года без алкоголя и сигарет (пожизненная аскеза). Естественно, это нулевка», — подписала актриса фото с бокалом пива и рыбой в личном блоге.

Самбурская отметила одно из последствий жизни без спиртных напитков. «Из минусов: у меня почти не осталось друзей», — то ли всерьез, то ли в шутку написала актриса.

Ранее Настасья Самбурская призналась, что выбрала профессию актрисы из-за денег.