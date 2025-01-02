Настасья Самбурская раскрыла, из-за чего к 2025 году растеряла всех друзей

Настасья Самбурская встретила Новый год в состоянии абсолютной трезвости. Актриса несколько лет назад отказалась от алкоголя и сигарет.
«Сегодня отмечаю ровно три года без алкоголя и сигарет (пожизненная аскеза). Естественно, это нулевка», — подписала актриса фото с бокалом пива и рыбой в личном блоге.
Самбурская отметила одно из последствий жизни без спиртных напитков. «Из минусов: у меня почти не осталось друзей», — то ли всерьез, то ли в шутку написала актриса.
Ранее Настасья Самбурская призналась, что выбрала профессию актрисы из-за денег.