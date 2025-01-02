Умерла автор саундтрека к фильму «Убить Билла 2» Нора Орланди

Нора Орланди родилась 28 июня 1933 года в итальянском городе Вогера. В 1952 году она основала квартет «2+2», который позже превратился в вокальный хор «4+4 Норы Орланди». Коллектив активно выступал на радио и телевидении, пел на фестивале в Сан-Ремо и записывал песни с популярными итальянскими исполнителями.