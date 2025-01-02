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Умерла автор саундтрека к фильму «Убить Билла 2» Нора Орланди

Орланди умерла на 92-м году жизни 1 января 2025 года
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Умерла Нора Орланди — певица, музыкант, актриса, талантливая пианистка, скрипачка и первая итальянская женщина-композитор, которая начала создавать композиции к фильмам.

Как сообщает издание Spettakolo, Орланди умерла на 92-м году жизни 1 января 2025 года.

Нора Орланди создала короткую пьесу для фильма «Странный порок миссис Уорд» режиссера Серджио Мартино, который вышел в 1971 году. Эта композиция получила вторую жизнь в 2004-м, когда ее использовал Квентин Тарантино в фильме «Убить Билла 2».

Орланди также работала над саундтреками для таких фильмов, как «Джонни Юма», «Клинт Незнакомец», «Десять тысяч долларов за бойню», «Смерть в Оуэлл-Рок», «Сладкое тело Деборы» и «Двойное лицо».

Нора Орланди родилась 28 июня 1933 года в итальянском городе Вогера. В 1952 году она основала квартет «2+2», который позже превратился в вокальный хор «4+4 Норы Орланди». Коллектив активно выступал на радио и телевидении, пел на фестивале в Сан-Ремо и записывал песни с популярными итальянскими исполнителями.

После роспуска хора Нора Орланди посвятила себя преподавательской деятельности.