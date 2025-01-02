«Вы чертовски отвратительны»: Арми Хаммер сделал неожиданное признание

В 2021 году актера обвинили в сексуализированном насилии сразу несколько девушек. Одна из них назвала актера каннибалом. Сам Хаммер позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли обвинения.