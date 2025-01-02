Особняк из фильма «Один дома» выкупили в США прямо перед Рождеством

Дом выставили на продажу еще в мае 2024 года. Сообщалось, что покупатель нашелся уже через неделю, однако документы официально так и не были оформлены. И прямо под Новый год на сайте, где было выставлено объявление, появилась информация, что «продажа ожидается». Это, как отметили в Independent, означает, что продавец принял предложение о покупке недвижимости.