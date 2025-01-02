Особняк из фильма «Один дома» выкупили в США прямо перед Рождеством

Особняк из кинокартины «Один дома» прямо перед Рождеством продали за 5,25 млн долларов — это около 530 млн рублей. Информацией о продаже легендарного дома поделилось издание Independent.
Дом семьи Кевина Маккаллистера из фильма находится в штате Иллинойс в деревне Уиннетка неподалеку от Чикаго. Особняк был возведен в 1921 году, его общая площадь составляет 848 квадратных метров.
Дом выставили на продажу еще в мае 2024 года. Сообщалось, что покупатель нашелся уже через неделю, однако документы официально так и не были оформлены. И прямо под Новый год на сайте, где было выставлено объявление, появилась информация, что «продажа ожидается». Это, как отметили в Independent, означает, что продавец принял предложение о покупке недвижимости.
Напомним, ранее режиссер Крис Коламбус, снявший новогодний хит «Один дома», рассказал, кем работали родители Кевина Маккаллистера, которые могли позволить себе содержать большой дом в Чикаго.