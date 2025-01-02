Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Особняк из фильма «Один дома» выкупили в США прямо перед Рождеством

Новому владельцу легендарного дома пришлось заплатить свыше пяти миллионов долларов
Дом Маккаллистеров из фильма «Один дома»
Дом Маккаллистеров из фильма «Один дома»

Особняк из кинокартины «Один дома» прямо перед Рождеством продали за 5,25 млн долларов — это около 530 млн рублей. Информацией о продаже легендарного дома поделилось издание Independent.

Дом семьи Кевина Маккаллистера из фильма находится в штате Иллинойс в деревне Уиннетка неподалеку от Чикаго. Особняк был возведен в 1921 году, его общая площадь составляет 848 квадратных метров.

Дом выставили на продажу еще в мае 2024 года. Сообщалось, что покупатель нашелся уже через неделю, однако документы официально так и не были оформлены. И прямо под Новый год на сайте, где было выставлено объявление, появилась информация, что «продажа ожидается». Это, как отметили в Independent, означает, что продавец принял предложение о покупке недвижимости.

Напомним, ранее режиссер Крис Коламбус, снявший новогодний хит «Один дома», рассказал, кем работали родители Кевина Маккаллистера, которые могли позволить себе содержать большой дом в Чикаго.