Умер актер из «Эйс Вентуры» Джон Каподис

Каподис служил в армии США в Корее с 1964 по 1966 год, прежде чем начать свою актерскую карьеру в конце 1970-х годов. Похоронное бюро описывает его как «преданного мужа, отца и дедушку», которого «будет не хватать всем, кто имел удовольствие с ним познакомиться». У него остались жена, дочери и четверо внуков.