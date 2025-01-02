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Умер актер из «Эйс Вентуры» Джон Каподис

Американский актер умер в возрасте 83 лет
Джон Каподис / фото: кадр из фильма
Джон Каподис / фото: кадр из фильма

Американский актер Джон Каподис умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Каподис служил в армии США в Корее с 1964 по 1966 год, прежде чем начать свою актерскую карьеру в конце 1970-х годов. Похоронное бюро описывает его как «преданного мужа, отца и дедушку», которого «будет не хватать всем, кто имел удовольствие с ним познакомиться». У него остались жена, дочери и четверо внуков.

Среди популярных кинокартин актера: «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994), «Отступники» (1996), «Фрэнк и Ава» (2017), «Заблудшие ангелы» (2019) и многие другие.

31 декабря сообщалось, что канадский актер, сыгравший в серии фантастических фильмов «Звездные войны», Ангус Макиннес умер в возрасте 77 лет. Канадец известен по роли пилота Джона Вандера в кинолентах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории».