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Брат Анджелины Джоли тайно женился

Об этом в соцсети рассказала его жена
Брат Анджелины Джоли тайно женился
Брат Анджелины Джоли тайно женилсяИсточник: Газета.Ru

Брат актрисы Анджелины Джоли 51-летний актер Джеймс Хейвен тайно женился минувшим летом. Об этом в соцсети рассказала его жена — звезда реалити-шоу «Секс в другом городе» Роми Имбелли.

Церемония прошла 12 августа в Лагуна-Бич (Калифорния, США), на ней присутствовали несколько близких членов семьи, в том числе отец жениха Джон Войт, уточняет издание Just Jared.

42-летняя Имбелли в посте о свадьбе призналась, что ее отношения с Хейвеном, длящиеся уже 23 года, никогда не были простыми, однако она называет мужа своим лучшим другом.

«Детали нашей истории слишком личные и сложные, чтобы делиться ими сейчас, но я опишу их все в своей книге. День нашей свадьбы был в секрете, только мы и наши родители, а позже планировалось устроить более масштабное торжество», — пишет она.

Однако молодожены поругались уже на следующий день после свадьбы.

«После пяти месяцев долгих слез, исцеления и размышлений мы решили разобраться со своими проблемами и теперь планируем этот особенный день с моей дочерью», — написала Имбелли, добавив, что возвращается к мужу.

Имбелли ранее была замужем за музыкантом Дасти Рэем и шеф-поваром Чарльзом Имбелли. В браке с последним родилась ее дочь.