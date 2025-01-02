Брат Анджелины Джоли тайно женился

Брат актрисы Анджелины Джоли 51-летний актер Джеймс Хейвен тайно женился минувшим летом. Об этом в соцсети рассказала его жена — звезда реалити-шоу «Секс в другом городе» Роми Имбелли.
Церемония прошла 12 августа в Лагуна-Бич (Калифорния, США), на ней присутствовали несколько близких членов семьи, в том числе отец жениха Джон Войт, уточняет издание Just Jared.
42-летняя Имбелли в посте о свадьбе призналась, что ее отношения с Хейвеном, длящиеся уже 23 года, никогда не были простыми, однако она называет мужа своим лучшим другом.
«Детали нашей истории слишком личные и сложные, чтобы делиться ими сейчас, но я опишу их все в своей книге. День нашей свадьбы был в секрете, только мы и наши родители, а позже планировалось устроить более масштабное торжество», — пишет она.
Однако молодожены поругались уже на следующий день после свадьбы.
«После пяти месяцев долгих слез, исцеления и размышлений мы решили разобраться со своими проблемами и теперь планируем этот особенный день с моей дочерью», — написала Имбелли, добавив, что возвращается к мужу.
Имбелли ранее была замужем за музыкантом Дасти Рэем и шеф-поваром Чарльзом Имбелли. В браке с последним родилась ее дочь.