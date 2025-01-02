Аглая Шиловская впервые станет матерью в 32 года

Шиловская была замужем за актером Федором Воронцовым. Они узаконили свои отношения в 2017 году, пара не сообщала публично о расставании. Еще в 2022-м Шиловская рассказывала, что долго добивалась внимания супруга, поскольку тот боялся начинать новые отношения из-за развода с первой женой.