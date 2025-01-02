Джастин Бальдони выдвинул обвинения против Райана Рейнольдса

«Когда Бальдони отказался извиниться за то, чего он не делал, Рейнольдс еще больше разозлился. Все, включая продюсера Лайвли, попросили производство вмешаться, и представители Sony покинули эту встречу в шоке. Продюсер заявил, что за свою 40-летнюю карьеру он никогда не видел, чтобы кто-то так разговаривал с кем-то на встрече. Представитель Sony упомянула, что после она часто вспоминала ту встречу, и ее единственное сожаление заключается в том, что она не остановила Рейнольдса, когда тот устроил выговор Бальдони», — говорится в иске.