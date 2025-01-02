Джастин Бальдони выдвинул обвинения против Райана Рейнольдса

Скандал Блейк Лайвли и Джастина Бальдони продолжает набирать обороты. Напомним, актриса обвинила коллегу в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении во время съемок фильма «Все закончится на нас». Бальдони же все обвинения опроверг и пообещал подготовить «шокирующий» встречный иск.
В минувший вторник актер действительно подал иск на 250 миллионов долларов. Правда, против New York Times: издание он обвинил в клевете, вторжении в личную жизнь, мошенничестве и намеренном введении читателей в заблуждение.
Интересно, что в иске Бальдони упоминается не только Лайвли и ее пиар-агенты, которые якобы очернили его репутацию, но и супруг актрисы Райан Рейнольдс. К нему претензий также немало. Начиная, например, с того, что Рейнольдс тайно внес несанкционированные изменения в сценарий, о чем сам режиссер картины узнал уже после выхода своего фильма, когда Лайвли проговорилась в интервью.
Однако есть обвинения и посерьезнее: мужчина считает, что на встрече, которую организовали звездные супруги в своем пентхаусе в Нью-Йорке, актер так яро защищал свою жену, что нанес ему эмоциональную травму.
«Бальдони прибыл с желанием обсудить планы на следующий день съемок, подготовленные с использованием своих производственных материалов. Вместо этого он был ошеломлен Лайвли и Рейнольдсом, которые представили список жалоб, которые были как неожиданными, так и тревожными. Рейнольдс разразился тирадой против Бальдони, что позже он описал как травматичную встречу, заявив, что с ним никто никогда в жизни так не разговаривал», — приводит цитаты из иска издание TooFab.
Во время этого непростого разговора актер попытался оправдаться за свое «неподобающее» поведение. Так, отвечая на обвинения в бодишейминге, Бальдони объяснил, что поинтересовался весом Лайвли, чтобы подготовить свою травмированную спину для сцены, в которой он должен поднимать ее на руки. Впрочем, такое объяснение явно не устроило супругов, которые продолжили верить в его злой умысел.
«Когда Бальдони отказался извиниться за то, чего он не делал, Рейнольдс еще больше разозлился. Все, включая продюсера Лайвли, попросили производство вмешаться, и представители Sony покинули эту встречу в шоке. Продюсер заявил, что за свою 40-летнюю карьеру он никогда не видел, чтобы кто-то так разговаривал с кем-то на встрече. Представитель Sony упомянула, что после она часто вспоминала ту встречу, и ее единственное сожаление заключается в том, что она не остановила Рейнольдса, когда тот устроил выговор Бальдони», — говорится в иске.
Кроме того, по мнению Бальдони, неуместные и унизительные ругательства звездные супруги намеренно произносили, в то время как их друзья-селебрити, которые находись в это время в доме, могли их услышать.
Но и на этом Рейнольдс не остановился: актер якобы потребовал от агента, чтобы тот разорвал контракт с Бальдони, что действительно произошло, но только после публикации статьи в New York Times. «Использование их власти и влияния стало неоспоримым. Бальдони все больше боялся того, на что способны Лайвли и Рейнольдс, поскольку их действия похоже были направлены на разрушение его карьеры и личной жизни», — утверждается в иске.