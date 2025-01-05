Эта искренность чувствуется в каждой его работе. Взять к примеру Сан из «Принцессы Мононоке». Воспитанная стаей волков, она без раздумий бросается в бой за то, что ей дорого. Но история Сан — не только о борьбе, но и о попытке найти баланс между долгом и собственными чувствами. Сан — это природа, которую нельзя обуздать, но можно постичь и полюбить.