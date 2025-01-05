Его имя давно стало символом японской анимации, а произведения неизменно увлекают зрителей магией и красотой. В честь дня рождения Хаяо Миядзаки расскажем про основные жизненные принципы мастера, подкрепленные примерами из его работ.
О вдохновении
Часто герои картин Хаяо Миядзаки — дети, которым предстоит взрослеть и познавать мир. Автор обращает наше внимание не только на внешние события, но и на внутренние перемены, а идея, что вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды, пронизывает произведения режиссера.
«Мой сосед Тоторо» — история о двух сестрах, которым впервые пришлось столкнуться с испытаниями в жизни: болезнью матери и первым переездом. Через их приключения в компании сказочных созданий Миядзаки показывает, как важно оставаться открытым новому и не переставать верить в чудеса. В фильме нет грандиозных событий и эпических сражений, но эта трогательная история взросления напоминает о том, как важно ценить каждый момент жизни и искать радость в обыденных вещах.
О свободе
Пожалуй, это одна из главных тем в произведениях Хаяо Миядзаки. «Обретение свободы — самая большая радость, доступная человеку», — говорит мультипликатор, подчеркивая, что свободу надо рассматривать не только как право, но и как внутреннюю силу.
«Небесный замок Лапута» — о борьбе за независимость. Лапута — древний утопический остров, символ первозданной природы, а главные герои Пазу и Шита стремятся уберечь его от завоевателей, рассчитывающих использовать землю в разрушительных целях. Персонажи делают осознанный выбор, освобождаясь от внешних оков, и остаются верны себе.
О женщинах
Одна из ключевых черт картин Хаяо Миядзаки — фокус на сильных и независимых женских персонажах. Сам художник объясняет свой выбор просто: «Главный герой большинства моих фильмов — девочка. Я могу долго объяснять, что хочу этим сказать, но лучше ограничиться кратким ответом. Дело в том, что я очень люблю женщин».
Эта искренность чувствуется в каждой его работе. Взять к примеру Сан из «Принцессы Мононоке». Воспитанная стаей волков, она без раздумий бросается в бой за то, что ей дорого. Но история Сан — не только о борьбе, но и о попытке найти баланс между долгом и собственными чувствами. Сан — это природа, которую нельзя обуздать, но можно постичь и полюбить.
И, конечно же, «Навсикая из Долины ветров». Героиня обладает состраданием, мудростью и решимостью. Как истинный лидер она ведет за собой народ, пытается уберечь природу и протягивает руку помощи даже врагам. Навсикая учит нас, что настоящая сила — в способности понимать и прощать.
О добре и зле
Многие из произведений Миядзаки разрушают привычное деление персонажей на хороших и плохих. Он не скрывает, что мир устроен куда сложнее: «Нужно смотреть на мир глазами, не затуманенными ненавистью. Замечать плохое в хорошем и хорошее в плохом. Не отдавать заранее свой выбор какой-то одной стороне, но стараться сохранить баланс, существующий между ними».
Разумеется, тема добра и зла прослеживается во всех картинах Миядзаки. Однако наиболее показательным может стать «Ходячий замок». На первый взгляд, Ведьма Пустоши кажется классическим антагонистом, ведь она накладывает проклятие на главную героиню, Софи. Но по мере повествования образ злодейки раскрывается, обнажая ее слабости и одиночество. Надо заметить, что и волшебника Хаула, хозяина замка, нельзя назвать безупречным: только преодолев свои страхи, он становится лучшей версией себя.
Хаяо представляет нам мир, в котором добро и зло не существуют отдельно друг от друга. А путь к балансу лежит через взаимопонимание.
О надежде и вере в лучшее
Завершим наш рассказ одной из самых личных и глубоких работ Хаяо Миядзаки, в которой не нашлось места волшебству и сказочным созданиям. В мультфильме «Ветер крепчает» режиссер показывает, как даже в самые темные времена можно найти силы для творчества, мечты и любви.
Главный герой Дзиро Хорикоси — молодой и талантливый авиаконструктор. Он мечтает создать самолет, но грезы сталкиваются с суровой реальностью: на фоне надвигающейся Второй мировой войны Дзиро понимает, что его изобретения будут сеять смерть. Но он не отступает, так как видит красоту в своем ремесле.
Внутренний конфликт персонажа проходит через все произведение Миядзаки, отражая философию самого художника: «Несмотря на пессимизм, я не собираюсь делать фильмы, которые говорят: “Отчаивайся, беги и прячься”. Все, что я хочу сказать, это: “Не бойся, когда-нибудь все встанет на свои места и где-то тебя точно поджидает что-то хорошее”».
Трагичная история любви Дзиро и Наоко показывает нам, как важно не сдаваться, а искать в себе силы продолжать. О чем говорит и название картины, которое отсылает нас к французскому поэту Полю Валери: «Крепчает ветер! Значит — жить старайся».