От культовых ролей в «Смертельном оружии» и «Патриоте», до режиссерских шедевров «Храброе сердце» и «По соображениям совести» — вклад Мэла Гибсона в кино сложно переоценить. Однако за успешной карьерой скрываются неожиданные, а порой и шокирующие факты, из-за которых его жизнь не менее интересна, чем образы на экране. В день рождения Гибсона вспомнили пять фактов из них.