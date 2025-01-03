От культовых ролей в «Смертельном оружии» и «Патриоте», до режиссерских шедевров «Храброе сердце» и «По соображениям совести» — вклад Мэла Гибсона в кино сложно переоценить. Однако за успешной карьерой скрываются неожиданные, а порой и шокирующие факты, из-за которых его жизнь не менее интересна, чем образы на экране. В день рождения Гибсона вспомнили пять фактов из них.
5. Получил первую значимую роль после драки в баре
Однажды Мэл Гибсон сопровождал своего друга, актера Стива Бисли, на пробы в малобюджетном боевике Джорджа Миллера. Накануне этого Гибсон подрался в одном из местных баров, из-за чего его лицо было в синяках и ссадинах. Режиссер, заметивший Мэла, даже не подозревал, что тот актер, но внешность Гибсона привлекла его внимание, и Миллер предложил артисту пройти кастинг. Именно так молодой австралиец получил роль Макса Рокатански в культовой постапокалиптической картине «Безумный Макс».
Фильм оказался настоящей сенсацией и положил начало популярной франшизе. Для Гибсона же это стало отправной точкой в карьере. Случай послужил ярким примером того, как даже самые нелепые обстоятельства могут привести к славе.
4. Девять детей от трех женщин
Желание оставить большое потомство было продиктовано тем, что сам Гибсон вырос в многодетной семье (11 детей) и был шестым по счету ребенком. Его родители Хаттон и Энн Гибсон придерживались католических традиций и ценили семейные узы превыше всего. Эти взгляды повлияли и на самого Мэла.
В первом браке с Робин Мур, продлившемся 28 лет, у пары родилось семеро детей. Артист часто говорил, что быть отцом — важнейшая из всех его ролей. Тем не менее развод в 2011 году стал для актера настоящим ударом. Робин получила половину состояния Гибсона — порядка 400 миллионов долларов, что сделало их расставание одним из самых дорогих в истории Голливуда.
Второй известный роман Гибсона — с российской пианисткой Оксаной Григорьевой. В 2009 году у пары родилась дочь Люсия, но отношения продлились недолго. Супруги разошлись с громким скандалом, который сопровождался судебными тяжбами.
Позже Гибсон нашел счастье с Розалинд Росс, сценаристкой и бывшей чемпионкой по конному спорту, которая оказалась младше избранника на 34 года. В 2017-м в возрасте 61 года актер стал отцом в девятый раз — у пары родился сын Ларс Джерард. Артист не раз подчеркивал: несмотря на все семейные трудности, дети для него — самое важное в жизни.
3. Алкогольная зависимость
История о пагубной привычке звезды началась еще в юности. Алкоголь сопровождал Мэла на протяжении почти всей жизни, становясь причиной множества неприятностей. В 2006 году Гибсона арестовали за вождение в нетрезвом виде. Во время задержания он позволил себе неосторожные высказывания в адрес полицейских, что вызвало широкий общественный резонанс и негативно сказалось на его карьере.
Однажды Мэл Гибсон чуть не покончил самоубийством. В одном из интервью он признался, что в период глубокой депрессии, вызванной злоупотреблением спиртным, он всерьез задумывался о суициде. К счастью, поддержка со стороны близких помогла Мэлу этот пережить темный этап.
Несмотря на лечение, Гибсон неоднократно срывался, что приводило к новым скандалам. Тем не менее, по словам артиста, со временем ему все же удалось побороть свою зависимость.
2. Отказался от нескольких знаковых ролей
В 1980-х продюсеры бондианы предложили Мэлу сыграть агента 007 взамен Роджера Мура, который ушел из проекта. Однако актер отказался, не желая ассоциироваться с очередной франшизой, и роль в итоге досталась Тимоти Далтону.
Кроме того, Гибсон отверг предложение Ридли Скотта сняться в «Гладиаторе», хотя режиссер видел легендарного римского полководца Максимуса именно в нем. Поэтому образ достался другому австралийцу — Расселу Кроу.
Среди других культовых героев, которых мог бы сыграть Гибсон, — Брюс Уэйн в «Бэтмене» Тима Бертона и Т-800 в «Терминаторе». Вместо него, как известно, персонажей воплотили Майкл Китон и Арнольд Шварценеггер.
1. Владеет собственным островом
В 2005 году Мэл Гибсон приобрел один из островов архипелага Фиджи Манго. Сумма сделки составила 15 миллионов долларов. Живописный райский уголок площадью около 22 квадратных километров, окруженный кристально чистыми водами Тихого океана, стал для звезды местом уединения. Актер оберегает свои владения, отказавшись превращать их в туристическую зону и сдавать в аренду. Вместо этого он старается сохранять остров в первозданном виде, заботясь о местной экосистеме.
Вероятно, для многих знаменитостей владение островом — символ статуса, но для Гибсона это еще и способ быть подальше от внимания общественности. Учитывая непростой нрав артиста, этот факт придает его многогранному образу еще один интересный штрих.