Возлюбленная Тимоти Шаламе спровоцировала слухи о беременности

Кроме фантазий пользователей сети в пользу этой теории говорят и факты из прошлого. Кайли сохранила в секрете обе свои беременности, поэтому и в третий раз может придерживаться уже знакомой схемы. Когда звезда реалити была беременна Сторми, она избегала появлений на публике практически все девять месяцев, совершенно неожиданно поделившись радостной новостью только после рождения дочери. Точно так же случилось и с ее вторым наследником Эйром.