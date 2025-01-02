Возлюбленная Тимоти Шаламе спровоцировала слухи о беременности

Возлюбленная актера Тимоти Шаламе — бизнесвумен Кайли Дженнер — поделилась праздничным видео, в котором вместе с дочкой Сторми и племянницей Чикаго хвасталась праздничными покупками, закрывая свой живот крупным пакетом. Этот факт, конечно, не мог пройти мимо внимания зорких и пытливых подписчиков звезды.
«Она все время прячет живот на последних фото и видео... Она точно беременна, а вы не сможете убедить меня в обратном», «Тимоти не только станет отчимом двоих детей Кайли, но и заведет своего и все в молодом возрасте — попомните мои слова», «Маленький Кимоти на подходе», «Мне кажется или это будет самый милый ребенок на свете», — комментировали подписчики.
Кроме фантазий пользователей сети в пользу этой теории говорят и факты из прошлого. Кайли сохранила в секрете обе свои беременности, поэтому и в третий раз может придерживаться уже знакомой схемы. Когда звезда реалити была беременна Сторми, она избегала появлений на публике практически все девять месяцев, совершенно неожиданно поделившись радостной новостью только после рождения дочери. Точно так же случилось и с ее вторым наследником Эйром.
Ранее Тимоти Шаламе заявил, что рэпер Lil B вдохновил его начать актерскую карьеру.