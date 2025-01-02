Стало известно, как дети Джоли и Питта отнеслись к разводу родителей

«Анджелина изо всех сил старалась быть светлой после темных времен. Дети выросли, понимая, что у некоторых людей так много власти и привилегий, что их голос не имеет значения. Их боль не в счет. Они хотели, чтобы она говорила за себя, защищала себя все эти годы, но она напоминает им, чтобы они сосредоточились на изменении законов, а не на публичном обсуждении историй», — сообщил источник People.