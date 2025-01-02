Стало известно, как дети Джоли и Питта отнеслись к разводу родителей

На днях стало известно, что после восьми мучительных лет судебных разбирательств Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец официально развелись. По словам инсайдера, эта затянувшаяся борьба с бывшим супругом успела полностью измотать актрису, которая в итоге все же смогла одержать победу: Анджелина осталась основным опекуном для своих несовершеннолетних детей — 16-летних близнецов Вивьен и Нокса. Остальные же наследники за эти годы уже успели повзрослеть.
При этом дети окончанию развода, кажется, должны быть не менее рады, чем сами родители. Как сообщает инсайдер, они призывали свою маму активно выступать против отца во время процесса.
«Анджелина изо всех сил старалась быть светлой после темных времен. Дети выросли, понимая, что у некоторых людей так много власти и привилегий, что их голос не имеет значения. Их боль не в счет. Они хотели, чтобы она говорила за себя, защищала себя все эти годы, но она напоминает им, чтобы они сосредоточились на изменении законов, а не на публичном обсуждении историй», — сообщил источник People.
Напомним, в громком конфликте бывших супругов пятеро из шести детей публично поддержали мать, причем девочки даже официально отказались от фамилии отца. Продолжает хранить молчание только единственный биологический сын пары Нокс.