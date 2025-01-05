Сегодня Брэдли Купер остается одной из самых востребованных и разноплановых звезд Голливуда. За свою карьеру он прошел путь от ромкомов до серьезных драматических перформансов и режиссуры. Его фильмография насыщена картинами самых разных жанров, но каждую объединяет безупречная актерская игра Купера. О пяти лучших работах Брэдли в кино расскажем в статье.
1. «Области тьмы»
В фантастическом триллере Нила Бергера артист сыграл нью-йоркского писателя-неудачника, переживающего затяжной творческий кризис. Однажды к Эдди Морру (Брэдли Купер) в руки попадает загадочный препарат под наименованием NZT-48, который позволяет задействовать мозг на сто процентов. Таблетка делает Морра сверхчеловеком — теперь он выдает гениальные произведения, за считанные часы учит новые языки и выигрывает на бирже. Но мгновенная слава грозит обернуться кошмаром, когда герой впервые сталкивается с побочными эффектами.
Картина «Области тьмы» насыщена эффектными визуальными решениями, отражающими состояние протагониста, а динамика повествования не дает передохнуть ни на минуту. При бюджете в 27 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате почти в шесть раз больше, обеспечив Куперу новую волну популярности.
2. «Мой парень — псих!»
В 2012-м артист сыграл одну из ведущих ролей в трагикомедии Дэвида О. Рассела по мотивам романа Мэтью Квика «Серебристый луч надежды».
Пэт Солитано (Брэдли Купер) — бывшей учитель, страдающий от биполярного расстройства. Пытаясь вернуться к нормальной жизни после нескольких месяцев в больнице, герой встречает Тиффани (Дженнифер Лоуренс) — девушку с похожими расстройствами. Между ними быстро завязывается общение, и хотя поначалу каждый преследует свои цели, со временем персонажи сближаются.
Пронзительная история необычной любви понравилась как зрителям, так и критикам. «Мой парень — псих!» принес Куперу его первую номинацию, а Дженнифер Лоуренс — победу на «Оскаре».
3. «Снайпер»
Военная драма легендарного Клинта Иствуда основана на мемуарах реального Криса Кайла — выдающегося снайпера ВМС США.
По сюжету после трагедии 11 сентября Кайл в исполнении Купера решает вступить в армию, чтобы защищать страну. Он становится снайпером «Морских котиков» и попадает в Ирак, где его меткость и решительность спасают множество американских солдат. Но успех в военной карьере становятся причиной того, что Крис все больше отдаляется от своей семьи.
Актер прошел серьезную физическую подготовку: ходил на стрельбище, активно тренировался и набрал 20 кг мышечной массы. Номинированный на «Оскар» в шести категориях, включая лучшую мужскую роль, «Снайпер» стал кассовым хитом, чьи сборы в несколько раз превысили производственный бюджет.
4. «Звезда родилась»
Третий ремейк одноименной романтической драмы о взлете и падении таланта, а также дебют Брэдли в качестве режиссера. Главный герой Джексон Мейн — популярный кантри-музыкант, который переживает не лучшие времена. Однажды он встречает талантливую певицу Элли (Леди Гага), к которой у него вспыхивают романтические чувства. Джексон помогает Элли достичь вершины музыкального олимпа, в то время как его собственная карьера и жизнь начинает рушиться.
На протяжении полутора лет Купер учился игре на гитаре и фортепиано, а также работал над вокалом и тембром голоса, чтобы самостоятельно выступать с музыкальными партиями. Сцены концертов были сняты вживую на крупнейших фестивалях Coachella и Glastonbury, что добавило картине аутентичности.
«Звезда родилась» была номинирована на восемь премий «Оскар», включая категории: лучший фильм, лучшая мужская роль (Купер) и лучшая женская роль (Гага). Главная песня ленты Shallow в исполнении дуэта забрала статуэтку за лучшую оригинальную песню.
5. «Маэстро»
Одна из последних актерских работ Брэдли на текущий момент и его второй режиссерский проект. Причем, чтобы попасть на экраны, байопик про Леонарда Бернстайна проделал значительный путь. Изначально режиссером картины должен был выступить Мартин Скорсезе, а затем и Стивен Спилберг. Однако оба в конечном счете уступили режиссерское кресло Куперу, оставшись на правах продюсеров.
«Маэстро» рассказывает о жизни знаменитого композитора, начиная с его стремительного успеха в 1940-х годах и заканчивая личными и профессиональными испытаниями, с которыми он столкнулся в последующие десятилетия. Особое внимание уделяется отношениям Бернстайна с женой, актрисой Фелицией Монтеалегре в исполнении Кэри Маллиган.
Во время работы над лентой Купер обучался дирижерскому искусству. Стараясь вжиться в роль на все сто, он не только перенял жесты и интонации своего прототипа, но и использовал накладной нос. Для многих это стало поводом для негодования, однако семья Бернстайна поддержала артиста в его стремлении приблизиться к образу.
Несмотря на неоднозначную реакцию публики, драме удалось выделиться на крупнейших фестивалях, получив четыре номинации на «Золотой глобус» и семь на «Оскар», в том числе и за главные роли.