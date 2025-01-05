Третий ремейк одноименной романтической драмы о взлете и падении таланта, а также дебют Брэдли в качестве режиссера. Главный герой Джексон Мейн — популярный кантри-музыкант, который переживает не лучшие времена. Однажды он встречает талантливую певицу Элли (Леди Гага), к которой у него вспыхивают романтические чувства. Джексон помогает Элли достичь вершины музыкального олимпа, в то время как его собственная карьера и жизнь начинает рушиться.