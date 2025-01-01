Историк объяснил популярность советских фильмов в Новый год

Популярность этих фильмов в новогодние праздники свидетельствует о глубокой ностальгии по советскому времени, как отметил историк Дмитрий Асташкин в разговоре с «ФедералПресс». По его мнению, в условиях советской цензуры реальность на экране всегда была приукрашена, и спустя годы такие изображения воспринимаются как реалистичные, хотя на самом деле они были значительно улучшены. Искусственно созданная тоска возникает даже у тех поколений, которые не пережили советский период.