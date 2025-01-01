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Историк объяснил популярность советских фильмов в Новый год

Кино времен СССР стало историей, которая объединяет поколения, отметила социолог Юлия Байер
Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»Источник: Legion-Media.ru

Просмотр советских фильмов на Новый год стал неотъемлемой частью праздников в России. Такие фильмы, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Джентльмены удачи», всегда сопровождают нарезку салатов, последние приготовления в доме и встречу гостей 31 декабря. В каникулы такие ленты неспешно смотрят, доедая оливье.

Популярность этих фильмов в новогодние праздники свидетельствует о глубокой ностальгии по советскому времени, как отметил историк Дмитрий Асташкин в разговоре с «ФедералПресс». По его мнению, в условиях советской цензуры реальность на экране всегда была приукрашена, и спустя годы такие изображения воспринимаются как реалистичные, хотя на самом деле они были значительно улучшены. Искусственно созданная тоска возникает даже у тех поколений, которые не пережили советский период.

Асташкин добавил, что особенно россияне любят фильмы брежневской эпохи, возможно, потому что именно в тот период развивалась культура просмотра кино по телевизору.

В свою очередь, социолог Юлия Байер отметила, что советские фильмы под Новый год стали связующими звеньями между поколениями и обществом. По ее словам, эти фильмы говорят о таких вечных ценностях, как любовь, дружба и умеренный авантюризм, которые понятны всем поколениям.

Кроме того, Байер подчеркнула, что многие сцены и фразы из этих фильмов уже стали частью фольклора, по которому люди определяют, кто «свой», а кто «чужой». В этом контексте кино служит мощным объединяющим фактором.