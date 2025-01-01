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Дочь Веры Глаголевой показала фото с мужем и сыновьями у новогодней елки

Анастасия Шубская выложила семейное фото с хоккеистом Александром Овечкиным
Александр Овечкин и Анастасия Шубская с сыновьями / фото: соцсети
Александр Овечкин и Анастасия Шубская с сыновьями / фото: соцсети

Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой показала семейное фото на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). 

На снимке вместе с Шубской запечатлен ее муж, российский нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а также их сыновья и лабрадор хоккеиста по кличке Блэйк.

«Наша семья поздравляет всех с Новым годом! Пусть он принесет много счастья и радости!» — подписала фото дочь Глаголевой.

Ранее старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова почтила ее память.