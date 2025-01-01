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Максим Виторган представил публике новую возлюбленную

Актер опубликовал фото с возлюбленной в личном блоге

У Максима Виторгана в ушедшем году произошли перемены в личной жизни. Актер расстался с актрисой и певицей Нино Нинидзе и накануне представил общественности новую возлюбленную. Виторган опубликовал фотографию с девушкой в личном блоге.

«За секунду до первого удара Нового года... Хорошо, что ты нашлась», — обратился к любимой Виторган и отметил ее аккаунт.

Заглянув на страницу избранницы актера, мы узнали, что ее зовут Анна Короткова, она «автор цифрового контента».

Анна выложила ту же фотографию с Максимом и написала под ней: «Не устану благодарить 2024-й за все, что в нем случилось».

На странице Анны есть курортные снимки, на которых она стоит на лодке с мужчиной, очень похожим на Максима Виторгана, — лицо избранника намеренно скрыто. Кадры сделаны в конце сентября 2024 года, поэтому можно предположить, что пара встречается как минимум четыре месяца.