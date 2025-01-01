Максим Виторган представил публике новую возлюбленную

На странице Анны есть курортные снимки, на которых она стоит на лодке с мужчиной, очень похожим на Максима Виторгана, — лицо избранника намеренно скрыто. Кадры сделаны в конце сентября 2024 года, поэтому можно предположить, что пара встречается как минимум четыре месяца.