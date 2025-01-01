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Умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева

Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 90 лет
Инна Выходцева
Инна ВыходцеваИсточник: Legion-Media.ru

Советская и российская актриса Инна Выходцева скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Заслуженной артистки России не стало накануне, 31 декабря.

«В 1957 году она окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Служила в театре-студии "Киноактер”, которому была предана до конца жизни», — отметили в Союзе кинематографистов.

Среди фильмов и сериалов, в которых снималась Выходцева: «Балтийская слава» (дебют), «Юность наших отцов», «Москва слезам не верит», «Марш Турецкого», «Каменская» и «Возвращение Мухтара». Всего актриса сыграла в 165 картинах.

Также артистка озвучивала коллег из зарубежного кино. К примеру, ее голосом говорили Софи Лорен, Стефания Сандрелли и Клаудия Кардинале.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни и канадский актер Ангус Макиннес, известный по роли пилота Джона Вандера в культовых фильмах саги «Звездные войны». Ему было 77 лет.