Умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева

Советская и российская актриса Инна Выходцева скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
Заслуженной артистки России не стало накануне, 31 декабря.
«В 1957 году она окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Служила в театре-студии "Киноактер”, которому была предана до конца жизни», — отметили в Союзе кинематографистов.
Среди фильмов и сериалов, в которых снималась Выходцева: «Балтийская слава» (дебют), «Юность наших отцов», «Москва слезам не верит», «Марш Турецкого», «Каменская» и «Возвращение Мухтара». Всего актриса сыграла в 165 картинах.
Также артистка озвучивала коллег из зарубежного кино. К примеру, ее голосом говорили Софи Лорен, Стефания Сандрелли и Клаудия Кардинале.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни и канадский актер Ангус Макиннес, известный по роли пилота Джона Вандера в культовых фильмах саги «Звездные войны». Ему было 77 лет.