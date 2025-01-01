В КЧР осенью впервые проведут международный кинофестиваль

ЧЕРКЕССК, 1 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют осенью 2025 года провести первый в регионе международный кинофестиваль, сообщил ТАСС министр культуры республики Зураб Агирбов.
«Впервые в нашей республике хотим провести международный кинофестиваль “Перекресток цивилизаций”. Будут представлены фильмы, посвященные культуре, обычаям и истории, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, которым в России уделяется особое внимание. В год 80-летия Великой Победы состоятся и показы кинолент о героическом подвиге старшего поколения», — сказал собеседник агентства.
Агирбов отметил, что идея проведения кинофестиваля возникла после саммита БРИКС в Казани, показавшего, что, несмотря на все проблемы и санкции западных государств, у России много друзей. Площадками мероприятия в сентябре 2025 года станут Черкесск и курорт «Архыз».
«Такого уровня кинофестиваль будет также способствовать продвижению огромного туристического потенциала республики. Думаю, наши иностранные гости оценят красоту природы Карачаево-Черкесии и курорты республики, которые сегодня пользуются большой популярностью у соотечественников», — добавил министр.
В программе кинофестиваля тематические мастер-классы, встречи молодых специалистов с режиссерами, работа дискуссионной и образовательной площадок.