Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В КЧР осенью впервые проведут международный кинофестиваль

Будут представлены фильмы, посвященные культуре, обычаям и истории, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, которым в России уделяется особое внимание
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

ЧЕРКЕССК, 1 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют осенью 2025 года провести первый в регионе международный кинофестиваль, сообщил ТАСС министр культуры республики Зураб Агирбов.

«Впервые в нашей республике хотим провести международный кинофестиваль “Перекресток цивилизаций”. Будут представлены фильмы, посвященные культуре, обычаям и истории, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, которым в России уделяется особое внимание. В год 80-летия Великой Победы состоятся и показы кинолент о героическом подвиге старшего поколения», — сказал собеседник агентства.

Агирбов отметил, что идея проведения кинофестиваля возникла после саммита БРИКС в Казани, показавшего, что, несмотря на все проблемы и санкции западных государств, у России много друзей. Площадками мероприятия в сентябре 2025 года станут Черкесск и курорт «Архыз».

«Такого уровня кинофестиваль будет также способствовать продвижению огромного туристического потенциала республики. Думаю, наши иностранные гости оценят красоту природы Карачаево-Черкесии и курорты республики, которые сегодня пользуются большой популярностью у соотечественников», — добавил министр.

В программе кинофестиваля тематические мастер-классы, встречи молодых специалистов с режиссерами, работа дискуссионной и образовательной площадок.