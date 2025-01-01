В КЧР осенью впервые проведут международный кинофестиваль

Агирбов отметил, что идея проведения кинофестиваля возникла после саммита БРИКС в Казани, показавшего, что, несмотря на все проблемы и санкции западных государств, у России много друзей. Площадками мероприятия в сентябре 2025 года станут Черкесск и курорт «Архыз».