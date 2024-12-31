Звезду турецкого сериала «Зимородок» заметили в Москве

Один из самых красивых актеров нашумевшего турецкого сериала «Зимородок» внезапно прилетел в Россию и, возможно, здесь встретит главный праздник в году.
Таро Эмир Текын, который сыграл второго мужа Суны Кайю, в личном блоге опубликовал сначала кадры из самолета, указав, что летит в Москву, а после — и фото с Красной площади. Судя по кадрам, время в российской столице турецкий актер проводит не в одиночестве, а в компании друзей.
Однако о поводе, который привел его в предновогоднюю Москву, Таро Эмир Текын так и не сообщил. Впрочем, как и о сроке пребывания в городе. Ясно одно: даже если это будет всего-то пару дней (или часов), российские поклонницы «Зимородка» атакуют актера просьбами об автографе. Таро Эмир, хотя и покинул каст сериала по окончании второго сезона, запомнился и полюбился зрителям.
К слову, Таро Эмир Текын раньше встречался с русской девушкой, после отношений с которой на его теле появилась тату на русском языке.