Звезду турецкого сериала «Зимородок» заметили в Москве

Однако о поводе, который привел его в предновогоднюю Москву, Таро Эмир Текын так и не сообщил. Впрочем, как и о сроке пребывания в городе. Ясно одно: даже если это будет всего-то пару дней (или часов), российские поклонницы «Зимородка» атакуют актера просьбами об автографе. Таро Эмир, хотя и покинул каст сериала по окончании второго сезона, запомнился и полюбился зрителям.