Валерий Баринов рассказал, в чем он виноват перед своим сыном

«Он был настолько потрясен этим... Я до сих пор не могу вспоминать это спокойно, но я поступил так. Мой сын не курит. Хорошо ли я поступил или плохо... Наверное, плохо, но. Вы знаете, как я понял в юности, что когда меня наказывал дед. Допустим, мог высечь за что-нибудь, или от отца могло достаться. Я не понимал, почему плачу», — рассказал актер.