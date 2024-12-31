Валерий Баринов рассказал, в чем он виноват перед своим сыном

Актер Валерий Баринов признался в интервью онлайн-каналу «PROжизнь», что обвиняет себя за удар по губам сына Егора.
Баринов вспомнил, как сын в десять лет выкурил сигарету. Он узнал это от Егора, который пришел к нему сознаться в курении. По словам артиста, он «обидно и достаточно больно» ударил сына по губам, не спрашивая подробностей.
«Он был настолько потрясен этим... Я до сих пор не могу вспоминать это спокойно, но я поступил так. Мой сын не курит. Хорошо ли я поступил или плохо... Наверное, плохо, но. Вы знаете, как я понял в юности, что когда меня наказывал дед. Допустим, мог высечь за что-нибудь, или от отца могло достаться. Я не понимал, почему плачу», — рассказал актер.
По словам Баринова, потом он понял, что ему было обидно за деда. Как отметил актер, он знал, что родственнику больно, когда тот его бьет.
«А я до этой боли довел», — заявил артист.
Баринов признался, что также заставлял сына смотреть передачи, в которых рассказывалось о вреде и последствиях употребления наркотиков. Актер хотел напугать Егора, чтобы тот не пробовал запрещенные вещества. Ему было важно донести до сына, что наркотики — это «темная сторона жизни и финал всего».