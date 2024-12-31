Трансляция «Щелкунчика» в кинотеатрах прошла с аншлагом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Первая в истории трансляции в российских кинотеатрах «Щелкунчика» из Большого театра прошла с аншлагом по всей стране, передают корреспонденты ТАСС.
30 декабря онлайн-трансляция в залах началась в 19:00 мск, 31 декабря — в 12:00 мск. Показы шли в прямом эфире в кинотеатрах по всей стране — от Санкт-Петербурга и Калининграда до сибирских городов.
Как сообщили в сети кинотеатров в Нижнем Новгороде, непроданных билетов на трансляцию не было.
В Казани купить билет перед спектаклем на воскресенье также было невозможно.
В Воронеже показы прошли в восьми кинотеатрах, в том числе в одном из старейших кинотеатров города «Спартак». В Ижевске в кинотеатре «Киномакс» на трансляцию балета еще за несколько дней до сеанса были распроданы все билеты. Люди приходили на «Щелкунчика» парами и целыми семьями вместе с детьми.
Впечатления зрителей
Как рассказала корреспонденту агентства ижевчанка Татьяна, спрос на балет высокий и в городе, билеты сложно достать даже на постановку местного театра. «А на “Щелкунчика” очень хотелось посмотреть. Там и музыка хорошая, и сюжет я знаю, артисты самые-самые будут — все прекрасно», — сказала собеседница перед началом сеанса.
Еще одна посетительница кинотеатра Ольга объяснила, что пришла посмотреть прямую трансляцию, потому что Новый год для нее — это не только мандарины, салат «Оливье», но еще и балет. «Мы ходим в театр в Ижевске, в других городах, смотрим и спектакли Большого, которые доступны [в интернете], например “Лебединое озеро” смотрели во время пандемии. И я очень рада, что будет такая прямая трансляция, очень хочется ощутить свою причастность», — сказала собеседница, по словам которой в «Щелкунчике» ей больше всего нравится балетная составляющая.
Зрители в Воронеже остались в восторге, отмечая возможность прикоснутся к великому балету в родном городе, залы оказались полностью заполнены воронежцами, свободных мест не было. «Я давно хотел сходить на “Щелкунчика” в Москве, ведь это одна из самых главных новогодних сказок страны», — рассказал зритель Александр.
«Щелкунчик» в Большом
Зрители, которые пришли посмотреть «Щелкунчик» в Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) рассказали ТАСС, что постановка ежегодно создает новогоднее настроение.
Многие пришли на постановку впервые. «Ожидания новогодней сказки, безусловно», — поделились они с ТАСС.
«Больше всего нравится музыка и предновогоднее настроение, которое создает балет», — подчеркнула зрительница, которая ходит в Большой театр ежегодно.