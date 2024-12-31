Трансляция «Щелкунчика» в кинотеатрах прошла с аншлагом

Еще одна посетительница кинотеатра Ольга объяснила, что пришла посмотреть прямую трансляцию, потому что Новый год для нее — это не только мандарины, салат «Оливье», но еще и балет. «Мы ходим в театр в Ижевске, в других городах, смотрим и спектакли Большого, которые доступны [в интернете], например “Лебединое озеро” смотрели во время пандемии. И я очень рада, что будет такая прямая трансляция, очень хочется ощутить свою причастность», — сказала собеседница, по словам которой в «Щелкунчике» ей больше всего нравится балетная составляющая.