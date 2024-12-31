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Сын Бориса Щербакова рассказал, где актер будет встречать Новый год

24 декабря артиста выписали из больницы
Сын Бориса Щербакова рассказал, где актер будет встречать Новый год
Сын Бориса Щербакова рассказал, где актер будет встречать Новый годИсточник: www_aif_ru

Народный артист России, актер театра и кино Борис Щербаков будет встречать Новый год дома в кругу семьи. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал его сын Василий.

«В кругу семьи, как обычно. Никуда не поедет, дома», — сообщил он.

Василий Щербаков также говорил, что актер уже скоро будет чувствовать на отлично. По его словам, на лице артиста остался небольшой косметический шов и синяки. Он отмечал, что Щербаков может вернуться на сцену уже в феврале.

Кроме того, собеседник издания рассказывал aif.ru, что Щербакова выписали из больницы 24 декабря, куда он попал в начале месяца после того, как ночью на лестничной клетке его обнаружила супруга.

Ранее сын Бориса Щербакова опроверг слухи об отказе отца ставить кардиостимулятор.