Сын Бориса Щербакова рассказал, где актер будет встречать Новый год

Народный артист России, актер театра и кино Борис Щербаков будет встречать Новый год дома в кругу семьи. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал его сын Василий.
«В кругу семьи, как обычно. Никуда не поедет, дома», — сообщил он.
Василий Щербаков также говорил, что актер уже скоро будет чувствовать на отлично. По его словам, на лице артиста остался небольшой косметический шов и синяки. Он отмечал, что Щербаков может вернуться на сцену уже в феврале.
Кроме того, собеседник издания рассказывал aif.ru, что Щербакова выписали из больницы 24 декабря, куда он попал в начале месяца после того, как ночью на лестничной клетке его обнаружила супруга.
Ранее сын Бориса Щербакова опроверг слухи об отказе отца ставить кардиостимулятор.