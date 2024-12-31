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Папарацци показали фото Шарлиз Терон в купальнике без фотошопа

49-летняя звезда отправилась на праздничные каникулы в Мексику
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

Голливудскую актрису Шарлиз Терон засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте TMZ.

49-летняя звезда отправилась на праздничные каникулы в Мексику. 28 декабря папарацци засняли актрису, когда та проводила время со своей семьей. Артистка была запечатлена в черном слитном купальнике без бретелей, который дополнила солнцезащитными очками. Шарлиз Терон собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. На другом кадре знаменитость стояла на пляже в черном худи и соломенной шляпе.

Терон никогда не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.

В конце ноября СМИ писали, что актриса зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем.