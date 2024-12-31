Звезда «Папиных дочек» Смирнова призналась, что ее привлекает профессия юриста

«У меня есть время для учебы в школе. Я стремлюсь вырасти образованным человеком и поэтому учусь на заочном обучении, что очень удобно, потому что школа всегда со мной. В любой стране, где бы я ни находилась, я могу спокойно учиться, решать контрольные и получать новые знания. Кроме того, я еще занимаюсь с репетиторами».