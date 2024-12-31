Умер актер из фильмов саги «Звездные войны» Ангус Макиннес

По данным телеканала, Макиннес сыграл роль пилота Джона Вандера в фильмах «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Кроме того, он снялся вместе с Харрисоном Фордом в фильме «Ураган с Навароне».