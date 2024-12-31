Никита Кологривый заявил о желании сняться за рубежом

Никита Кологривый сообщил в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой о своем желании вырваться на международную арену как актер.
«В Китай, да. Это круто, у них большой рынок. Безусловно, в разное кино я бы хотел попасть: и в голливудское, и в европейское», — поделился Кологривый.
По словам артиста, он хочет набраться опыта от зарубежных коллег.
«Мне нужен вызов. [В России] мне тесно уже. Нужно что-то такое, чтобы я не спал», — заявил актер.
Также Кологривый раскрыл, что считает выход сериала «Комбинация» своей личной победой в 2024 году. Он признался, что долго работал над шоу. Это была та работа, в которой ему досталась наиболее заметная роль. Он сыграл в сериале продюсера Александра Шишинина.
«Я наконец-то дождался работы, на которую могу с удовольствием посмотреть и сказать: “Это не бандит и не гопник, а человек, который несет пользу”», — отметил артист.
Недавно Кологривый рассказал, какой должна быть его идеальная девушка. Он подчеркнул, что будущей избраннице придется принимать его образ жизни и смириться с постоянными разъездами.