Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кологривый заявил о желании сняться за рубежом

Актер признался, что в России ему «уже тесно»
Никита Кологривый
Никита КологривыйИсточник: PersonaStars

Никита Кологривый сообщил в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой о своем желании вырваться на международную арену как актер.

«В Китай, да. Это круто, у них большой рынок. Безусловно, в разное кино я бы хотел попасть: и в голливудское, и в европейское», — поделился Кологривый.

По словам артиста, он хочет набраться опыта от зарубежных коллег.

«Мне нужен вызов. [В России] мне тесно уже. Нужно что-то такое, чтобы я не спал», — заявил актер.

Также Кологривый раскрыл, что считает выход сериала «Комбинация» своей личной победой в 2024 году. Он признался, что долго работал над шоу. Это была та работа, в которой ему досталась наиболее заметная роль. Он сыграл в сериале продюсера Александра Шишинина.

«Я наконец-то дождался работы, на которую могу с удовольствием посмотреть и сказать: “Это не бандит и не гопник, а человек, который несет пользу”», — отметил артист.

Недавно Кологривый рассказал, какой должна быть его идеальная девушка. Он подчеркнул, что будущей избраннице придется принимать его образ жизни и смириться с постоянными разъездами.