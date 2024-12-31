Никита Кологривый заявил о желании сняться за рубежом

Также Кологривый раскрыл, что считает выход сериала «Комбинация» своей личной победой в 2024 году. Он признался, что долго работал над шоу. Это была та работа, в которой ему досталась наиболее заметная роль. Он сыграл в сериале продюсера Александра Шишинина.