Звезда «Чебурашки» Ева Смирнова рассказала о важной роли мамы в ее карьере

«Когда мне предлагают пройти пробы перед проектом, мы всегда вместе с мамой читаем сценарий — либо я одна читаю сценарий. То есть нам присылают заявку, потом мама читает идею, потом, если идея нравится маме, мама присылает мне сценарий, я читаю именно сценарий, если он есть, если нет, то синопсис», — поделилась она.