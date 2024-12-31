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Звезда «Чебурашки» Ева Смирнова рассказала о важной роли мамы в ее карьере

Несмотря на юный возраст, артистка успела сняться в почти 30 картинах
Ева Смирнова
Ева Смирнова

Актриса Ева Смирнова в интервью «Газете.Ru» призналась, что принимать решение относительно участия в том или ином кинопроекте ей помогает мама. В августе 2024 года звезде «Волшебного участка», «Чебурашки» и сериала «Папины дочки. Новые» исполнилось 12 лет. Несмотря на юный возраст, артистка успела сняться в почти 30 картинах, где ей зачастую доставались ведущие роли.

«Когда мне предлагают пройти пробы перед проектом, мы всегда вместе с мамой читаем сценарий — либо я одна читаю сценарий. То есть нам присылают заявку, потом мама читает идею, потом, если идея нравится маме, мама присылает мне сценарий, я читаю именно сценарий, если он есть, если нет, то синопсис», — поделилась она.

В середине декабря сообщалось, что Полина Максимова попала в аварию перед съемками «Чебурашки 2». Инцидент произошел в Абхазии. По словам Максимовой, в ее машину въехал другой автомобиль во время поездки в аэропорт.