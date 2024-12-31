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Александр Невский раскритиковал фильм «Анора»

По словам Невского, он остался недоволен картиной, так как в ней присутствуют стереотипные образы русских
Александр Невский
Александр НевскийИсточник: PersonaStars

Режиссер и актер Александр Невский в соцсети X (бывш. Twitter) раскритиковал фильм «Анора» Шона Бэйкера.

По словам Невского, он остался недоволен картиной, так как в ней присутствуют стереотипные образы русских. Артист отметил, что сам он всегда старался воплощать на экране только положительных персонажей — «героев, а не уродов» из русского народа.

«Я не разделяю восторга по поводу картины "Анора", в которой все "русские" персонажи ― проститутки, недоросли, отморозки, негодяи и жлобы, даже если у кого‐то из них и слегка "добрая душа"», — написал Невский в соцсети.

В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

9 декабря стало известно, что Борисов номинирован на «Золотой глобус» за роль в «Аноре». Он будет бороться в категории «Лучший актер второго плана».